TNT high school football rankings, Week 4

THE NEWS TRIBUNE’S HIGH SCHOOL FOOTBALL RANKINGS
CLASS 4A
1. Richland (3-0)
2. Camas (3-0)
3. Graham-Kapowsin (3-0)
4. Skyline (2-1)
5. Sumner (3-0)
6. Bothell (3-0)
7. Chiawana (3-0)
8. Gonzaga Prep (1-2)
9. Battle Ground (3-0)
10. Olympia (3-0)
CLASS 3A
1. Eastside Catholic (3-0)
2. O’Dea (3-0)
3. Squalicum (3-0)
4. Bellevue* (0-1)
5. Ferndale (3-0)
6. Kamiakin (2-1)
7. Peninsula (3-0)
8. Oak Harbor (3-0)
9. Bonney Lake (2-1)
10. Lincoln (2-1)
*Ineligible for postseason play in 2016 and 2017
CLASS 2A
1. Archbishop Murphy (3-0)
2. Tumwater (3-0)
3. Prosser (3-0)
4. River Ridge (3-0)
5. Ellensburg (2-1)
6. Lynden (2-1)
7. North Kitsap (3-0)
8. Burlington-Edison (3-0)
9. Franklin Pierce (2-1)
10. Sedro-Woolley (2-1)
CLASS 1A
1. Royal (3-0)
2. Connell (3-0)
3. Mount Baker (3-0)
4. Okanogan (3-0)
5. Cascade Christian (3-0)
6. Montesano (3-0)
7. Freeman (3-0)
8. Hoquiam (2-1)
9. Zillah (2-1)
10. King’s (1-2)
CLASS 2B
1. Napvine (3-0)
2. Northwest Christian (Colbert) (3-0)
2. Liberty of Spangle (3-0)
4. Asotin (2-1)
5. Toledo (3-0)
6. Adna (2-1)
7. LaConner (3-0)
8. Pe Ell-Willapa Valley (2-1)
9. Davenport (2-1)
10. Onalaska (3-0)
CLASS 1B
1. Lummi (3-0)
2. Almira/Coulee-Hartline (3-0)
3. Odessa-Harrington (2-0)
4. Neah Bay (2-1)
5. Tacoma Baptist (3-0)
TJ Cotterill: tcotterill@thenewstribune.com
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