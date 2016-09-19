High School Sports

September 19, 2016 10:37 PM

TNT high school football rankings, Week 4

By TJ Cotterill

tcotterill@thenewstribune.com

THE NEWS TRIBUNE’S HIGH SCHOOL FOOTBALL RANKINGS

CLASS 4A

1. Richland (3-0)

2. Camas (3-0)

3. Graham-Kapowsin (3-0)

4. Skyline (2-1)

5. Sumner (3-0)

6. Bothell (3-0)

7. Chiawana (3-0)

8. Gonzaga Prep (1-2)

9. Battle Ground (3-0)

10. Olympia (3-0)

CLASS 3A

1. Eastside Catholic (3-0)

2. O’Dea (3-0)

3. Squalicum (3-0)

4. Bellevue* (0-1)

5. Ferndale (3-0)

6. Kamiakin (2-1)

7. Peninsula (3-0)

8. Oak Harbor (3-0)

9. Bonney Lake (2-1)

10. Lincoln (2-1)

*Ineligible for postseason play in 2016 and 2017

CLASS 2A

1. Archbishop Murphy (3-0)

2. Tumwater (3-0)

3. Prosser (3-0)

4. River Ridge (3-0)

5. Ellensburg (2-1)

6. Lynden (2-1)

7. North Kitsap (3-0)

8. Burlington-Edison (3-0)

9. Franklin Pierce (2-1)

10. Sedro-Woolley (2-1)

CLASS 1A

1. Royal (3-0)

2. Connell (3-0)

3. Mount Baker (3-0)

4. Okanogan (3-0)

5. Cascade Christian (3-0)

6. Montesano (3-0)

7. Freeman (3-0)

8. Hoquiam (2-1)

9. Zillah (2-1)

10. King’s (1-2)

CLASS 2B

1. Napvine (3-0)

2. Northwest Christian (Colbert) (3-0)

2. Liberty of Spangle (3-0)

4. Asotin (2-1)

5. Toledo (3-0)

6. Adna (2-1)

7. LaConner (3-0)

8. Pe Ell-Willapa Valley (2-1)

9. Davenport (2-1)

10. Onalaska (3-0)

CLASS 1B

1. Lummi (3-0)

2. Almira/Coulee-Hartline (3-0)

3. Odessa-Harrington (2-0)

4. Neah Bay (2-1)

5. Tacoma Baptist (3-0)

TJ Cotterill: tcotterill@thenewstribune.com

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