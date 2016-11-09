High School Sports

November 9, 2016 2:00 PM

TNT high school football rankings, FINAL

By TJ Cotterill

tcotterill@thenewstribune.com

CLASS 4A

1. Richland (10-0)

2. Camas (10-0)

3. Sumner (10-0)

4. Woodinville (10-0)

5. Graham-Kapowsin (9-1)

6. Lake Stevens (10-0)

7. Chiawana (9-1)

8. Skyline (8-2)

9. Monroe (9-1)

10. Skyview (7-3)

CLASS 3A

1. O’Dea (10-0)

2. Squalicum (10-0)

3. Eastside Catholic (9-1)

4. Bellevue* (5-1)

5. Ferndale (9-1)

6. Kamiakin (8-2)

7. Lincoln (8-2)

8. Timberline (8-2)

9. Peninsula (9-1)

10. Mountain View (7-3)

*Ineligible for postseason play in 2016 and 2017

CLASS 2A

1. Archbishop Murphy (10-0)

2. Tumwater (9-1)

3. Lynden (9-1)

4. Ellensburg (9-1)

5. North Kitsap (10-0)

6. Franklin Pierce (9-1)

7. River Ridge (8-1)

8. Liberty of Issaquah (9-0)

9. Pullman (8-2)

10. Steilacoom (8-2)

CLASS 1A

1. Royal (9-0)

2. Mount Baker (10-0)

3. Connell (9-1)

4. Montesano (10-0)

5. Cascade Christian (10-0)

6. Zillah (8-1)

7. Deer Park (8-1)

8. La Center (9-1)

9. La Salle (9-1)

10. Okanogan (9-1)

CLASS 2B

1. Napvine (10-0)

2. Toledo (10-0)

3. Asotin (8-1)

4. LaConner (7-1)

5. Northwest Christian (Colbert) (8-1)

6. Adna (7-3)

7. Liberty of Spangle (8-1)

8. Dayton/Waitsburg (8-1)

9. Kittitas (8-1)

10. Pe-Ell/Willapa Valley (8-2)

CLASS 1B

1. Lummi (9-0)

2. Odessa-Harrington (9-0)

3. Tacoma Baptist (9-0)

4. Neah Bay (6-1)

5. Almira/Coulee-Hartline (9-1)

tcotterill@thenewstribune.com

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