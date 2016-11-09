TNT high school football rankings, FINAL

CLASS 4A
1. Richland (10-0)
2. Camas (10-0)
3. Sumner (10-0)
4. Woodinville (10-0)
5. Graham-Kapowsin (9-1)
6. Lake Stevens (10-0)
7. Chiawana (9-1)
8. Skyline (8-2)
9. Monroe (9-1)
10. Skyview (7-3)
CLASS 3A
1. O’Dea (10-0)
2. Squalicum (10-0)
3. Eastside Catholic (9-1)
4. Bellevue* (5-1)
5. Ferndale (9-1)
6. Kamiakin (8-2)
7. Lincoln (8-2)
8. Timberline (8-2)
9. Peninsula (9-1)
10. Mountain View (7-3)
*Ineligible for postseason play in 2016 and 2017
CLASS 2A
1. Archbishop Murphy (10-0)
2. Tumwater (9-1)
3. Lynden (9-1)
4. Ellensburg (9-1)
5. North Kitsap (10-0)
6. Franklin Pierce (9-1)
7. River Ridge (8-1)
8. Liberty of Issaquah (9-0)
9. Pullman (8-2)
10. Steilacoom (8-2)
CLASS 1A
1. Royal (9-0)
2. Mount Baker (10-0)
3. Connell (9-1)
4. Montesano (10-0)
5. Cascade Christian (10-0)
6. Zillah (8-1)
7. Deer Park (8-1)
8. La Center (9-1)
9. La Salle (9-1)
10. Okanogan (9-1)
CLASS 2B
1. Napvine (10-0)
2. Toledo (10-0)
3. Asotin (8-1)
4. LaConner (7-1)
5. Northwest Christian (Colbert) (8-1)
6. Adna (7-3)
7. Liberty of Spangle (8-1)
8. Dayton/Waitsburg (8-1)
9. Kittitas (8-1)
10. Pe-Ell/Willapa Valley (8-2)
CLASS 1B
1. Lummi (9-0)
2. Odessa-Harrington (9-0)
3. Tacoma Baptist (9-0)
4. Neah Bay (6-1)
5. Almira/Coulee-Hartline (9-1)
tcotterill@thenewstribune.com
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