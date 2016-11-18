High School Sports

November 18, 2016 7:09 PM

High school football scores: Quarterfinals weekend

Staff report

Friday’s Games

4A

Sumner 16, Woodinville 13, f

3A

Meadowdale 34, Peninsula 29, f

O’Dea 28, Lincoln 20, f

2B

Napavine 41, Pa Ell/Willipa Valley 0, 4Q

1A

Royal 42, LaSalle 6, 3Q

1B

Lummi 56, Naselle 16, f

Colton 50, Sunnyside Christian 48, 4Q

Saturday’s Games

4A

Lake Stevens at Skyview

Camas at Skyline

Bothell at Richland

3A

Bonney Lake at Kamiakin

Lakes at Eastside Catholic

2A

Lynden at West Valley (Spokane)

Archbishop Murphy at Tumwater

River Ridge at Liberty

Ellensburg at Sedro-Woodley

2B

Toledo at La Conner

Liberty (Spangle) at Dayton-Waitsburg

1A

Connell at Meridian

Mount Baker at La Center

Zillah at Deer Park

1B

Almira Coulee Hartline at Odessa-Harrington

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