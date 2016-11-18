High school football scores: Quarterfinals weekend

Friday’s Games
4A
Sumner 16, Woodinville 13, f
3A
Meadowdale 34, Peninsula 29, f
O’Dea 28, Lincoln 20, f
2B
Napavine 41, Pa Ell/Willipa Valley 0, 4Q
1A
Royal 42, LaSalle 6, 3Q
1B
Lummi 56, Naselle 16, f
Colton 50, Sunnyside Christian 48, 4Q
Saturday’s Games
4A
Lake Stevens at Skyview
Camas at Skyline
Bothell at Richland
3A
Bonney Lake at Kamiakin
Lakes at Eastside Catholic
2A
Lynden at West Valley (Spokane)
Archbishop Murphy at Tumwater
River Ridge at Liberty
Ellensburg at Sedro-Woodley
2B
Toledo at La Conner
Liberty (Spangle) at Dayton-Waitsburg
1A
Connell at Meridian
Mount Baker at La Center
Zillah at Deer Park
1B
Almira Coulee Hartline at Odessa-Harrington
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