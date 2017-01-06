Seattle Seahawks

January 6, 2017 9:29 PM

Playoff history: Seattle Seahawks and Detroit Lions

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Seattle Seahawks

Overall record: 15-14 (.517)

Wild card record: 7-4

Divisional record: 4-7

Super Bowl record: 1-2 (.333)

YEAR-BY-YEAR RESULTS

(Home teams in all capitals)

2015

NFC WILD CARD GAME

Seattle 10, MINNESOTA 9

NFC DIVISIONAL PLAYOFF

CAROLINA 31, Seattle 24

2014

NFC DIVISIONAL PLAYOFF

SEATTLE 31, Carolina 17

NFC CHAMPIONSHIP

SEATTLE 28, Green Bay 22 (OT)

SUPER BOWL XLIV

New England 28, Seattle 24

2013

NFC DIVISIONAL PLAYOFF

SEATTLE 23, New Orleans 15

NFC CHAMPIONSHIP

SEATTLE 23, San Francisco 17

SUPER BOWL XLVIII

Seattle 43, Denver 8

2012

NFC WILD CARD GAME

Seattle 24, WASHINGTON 14

NFC DIVISIONAL PLAYOFF

ATLANTA 30, Seattle 28

2010

NFC WILD CARD GAME

SEATTLE 41, New Orleans 36

NFC DIVISIONAL PLAYOFF

CHICAGO 35, Seattle 24

2007

NFC WILD CARD GAME

SEATTLE 35, Washington 14

NFC DIVISIONAL PLAYOFF

GREEN BAY 42, Seattle 20

2006

NFC WILD CARD GAME

SEATTLE 21, Dallas 20

NFC DIVISIONAL PLAYOFF

CHICAGO 27, Seattle 24 (OT)

2005

NFC DIVISIONAL PLAYOFF

SEATTLE 20, Washington 10

NFC CHAMPIONSHIP

SEATTLE 34, Carolina 14

SUPER BOWL XL

Pittsburgh 21, Seattle 10

2004

NFC WILD CARD GAME

St. Louis 27, SEATTLE 20

2003

NFC WILD CARD GAME

GREEN BAY 33, Seattle 27 (OT)

1999

AFC WILD CARD GAME

Miami 20, SEATTLE 17

1988

AFC DIVISIONAL PLAYOFF

CINCINNATI 21, Seattle 13

1987

AFC WILD CARD GAME

HOUSTON 23, Seattle 20 (OT)

1984

AFC WILD CARD GAME

SEATTLE 13, L.A. Raiders 7

AFC DIVISIONAL PLAYOFF

MIAMI 31, Seattle 10

1983

AFC WILD CARD GAME

SEATTLE 31, Denver 7

AFC DIVISIONAL PLAYOFF

Seattle 27, MIAMI 20

AFC CHAMPIONSHIP

L.A. RAIDERS 30, Seattle 14

Detroit Lions

Overall record: 7-12 (.368)

Wild card record: 0-8

Championships won: Four*

YEAR-BY-YEAR RESULTS

2014

NFC WILD CARD GAME

DALLAS 24, Detroit 20

2011

NFC WILD CARD GAME

NEW ORLEANS 45, Detroit 28

1999

NFC WILD CARD GAME

WASHINGTON 27, Detroit 13

1997

NFC WILD CARD GAME

TAMPA BAY 20, Detroit 10

1995

NFC WILD CARD GAME

PHILADELPHIA 58, Detroit 37

1994

NFC WILD CARD GAME

GREEN BAY 16, Detroit 12

1993

NFC WILD CARD GAME

Green Bay 28, DETROIT 24

1991

NFC DIVISIONAL PLAYOFF

DETROIT 38, Dallas 6

NFC CHAMPIONSHIP GAME

WASHINGTON 41, Detroit 10

1983

NFC DIVISIONAL PLAYOFF

SAN FRANCISCO 24, Detroit 23

1982

NFC WILD CARD GAME

WASHINGTON 31, Detroit 7

1970

DIVISIONAL PLAYOFF

DALLAS 5, Detroit 0

1957

DIVISIONAL PLAYOFF

Detroit 31, SAN FRANCISCO 27

NFL CHAMPIONSHIP

DETROIT 59, Cleveland 14

1954

NFL CHAMPIONSHIP

Cleveland 56, DETROIT 10

1953

NFL CHAMPIONSHIP

DETROIT 17, Cleveland 16

1952

DIVISIONAL PLAYOFF

DETROIT 31, L.A. Rams 21

NFL CHAMPIONSHIP

Detroit 17, CLEVELAND 7

1935

NFL CHAMPIONSHIP

DETROIT 26, N.Y. Giants 7

* = Titles won prior to Super Bowl era. The Lions have never played in a Super Bowl.

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