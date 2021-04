High school football: Spring 2021 all-league teams in the South Sound

Vega Ioane sheds a blocker during drills at Graham-Kapowsin high school football practice in Graham, Wash., on Thursday, Feb. 11, 2021. jbessex@thenewstribune.com

All-league football teams in the South Sound for the 2021 spring season, as chosen by coaches.

Note: More leagues will be added as The News Tribune receives them.

4A SPSL

Most valuable player: RB/LB Peyton Wing, Sumner, sr.

Offensive player of the year: QB Luke Holcomb, Puyallup, sr.

Offensive lineman of the year: OL Vega Ioane, Graham-Kapowsin, jr.

Defensive player of the year: LB Jonas Waugh, Graham-Kapowsin, sr.

Defensive lineman of the year: DL Curtis Hills, Graham-Kapowsin, jr.

Coach of the year: Eric Kurle, Graham-Kapowsin

Assistant coach of the year: Muckie Forman, Graham-Kapowsin

Freshman coach of year: Pierre Tutty, Emerald Ridge

FIRST-TEAM OFFENSE

QB — Josh Wood, Graham-Kapowsin, jr.

RB — Jalen Davenport, Graham-Kapowsin, soph.

RB — Landon Sims, Peninsula, sr.

WR — Denzel Boston, Emerald Ridge, jr.

WR — Julian Mason, Graham-Kapowsin, sr

WR — Jordan Dwyer, Puyallup, jr.

WR — Chris Akulschin, Peninsula, sr.

OL — Kyle Martin, Sumner, soph.

OL — Austin Siitia, Graham-Kapowsin, jr.

OL — Tyler Lawrence, Puyallup, jr.

OL — Dave Iuli, Puyallup, jr.

OL — Taylor Jones, Peninsula, jr.

K — Wyatt Redding, Sumner, jr.

P — Will Landrum, Gig Harbor, soph.

FIRST-TEAM DEFENSE

DL — Hunter Hill, Graham-Kapowsin, jr.

DL — Andrew Tillett, Sumner, jr.

DL — Sean Skladany, Peninsula, sr.

DL — Sermon Wilson, Puyallup, sr.

LB — Hudson Cedarland, Gig Harbor, jr.

LB — Oge Feo, Bethel, sr.

LB — Landon Sims, Peninsula, sr.

LB — Cameron Sonnefeld, Graham-Kapowsin, jr.

DB — Tristan Dunn, Sumner, jr.

DB — Va’alele Hansen, Graham-Kapowsin, sr.

DB — Chase Coalson, Peninsula, sr.

DB — Marquel Thomas, Puyallup, sr.

FIRST-TEAM SPECIAL TEAMS

Specialist — Melakai Garza, Bethel, sr.

Specialist — Tristan Warner, Bellarmine Prep, jr.

Kick cover — Brayden Baker, Curtis, jr.

Kick cover — Vinicio Hansen, Graham-Kapowsin, soph.

Kicker — Charlie Townsend, Gig Harbor, sr.

Kicker/punter — Hayden Lovett, Puyallup, sr.

Returner/kick blocker — Bryce Cleave, Peninsula, sr.

Returner — Cameron Beck, Rogers, jr.

Returner — Jay Mentink, Sumner, soph.

SECOND-TEAM OFFENSE

QB — Jake Bice, Peninsula, jr.

RB — Ziere Ford, Puyallup, jr.

RB — Will Latu, Bethel, sr.

WR — Brayden Baker, Curtis, jr.

WR — Justin Stransky, Emerald Ridge, sr.

WR — Tariq May, Bellarmine Prep, jr.

WR — Zion Scott, Sumner, sr.

OL — Nick Weber, Emerald Ridge, jr.

OL — Marcus Grubbs, Bethel, sr.

OL — Ron Laupola, Puyallup, sr.

OL — Spencer Kanouse, Peninsula, sr.

OL — Cade Cross, Sumner, sr.

K — Hayden Lovett, Puyallup, sr.

P — Wyatt Redding, Sumner, jr.

SECOND-TEAM DEFENSE

DL — Brogan De’Asis, Sumner, jr.

DL — Evai Malu, Rogers, jr.

DL — Jake Jennings, Gig Harbor, sr.

DL — Tyler Welch, Peninsula, sr.

LB — Connor McMullen, Emerald Ridge, sr.

LB — Charlie Lockington, Graham-Kapowsin, sr.

LB — Taeven Glore, Puyallup, sr.

LB — Isaiah Moultrie, Puyallup, sr.

DB — Jay Mentink, Sumner, soph.

DB — Ty Faker, Bellarmine Prep, jr.

DB — Stephen Mars, Graham-Kapowsin, jr.

DB — Bryce Cleave, Peninsula, sr.

HONORABLE MENTION OFFENSE

QB — Kekoa Visperas, Bethel, sr.; Isaac Looker, Rogers, jr., Jake Schakel, Emerald Ridge, fr.; Rocco Koch, Curtis, fr.

RB — Nate Tvedt, Emerald Ridge, jr.

WR — Angel Sanchez, Puyallup, sr.; Cameron Beck, Rogers, jr.; Preston Santi, Rogers, sr.; Johnny Espy, Puyallup, sr.; Kaiden Norman, Sumner, sr.; Melakai Garza, Bethel, sr.; Preston Landeis, Emerald Ridge, jr.; Vinicio Hansen, Graham-Kapowsin, soph.

TE — Kane Johnson, Bethel, jr.; Tyler Welch, Peninsula, sr.

OL — Aron Daley, Puyallup, jr.; Chase Powers, Emerald Ridge, sr.; Ethan Barney, Sumner, sr.; Hall Schmidt, Peninsula, jr.; Josh Holder, Graham-Kapowsin, jr.; Will Waymire, Gig Harbor, sr.; Kaden Robenett, Bethel, soph.; Marcus Grubbs, Bethel, sr.; Sam Husarik, Emerald Ridge, sr.

K — Cameron Watkins, Peninsula, sr.

K/P — Max Walker, Bellarmine Prep, jr.

HONORABLE MENTION DEFENSE

DL — Elias Sanders, Bethel, jr.; Bryce Erath, Rogers, sr.; Aho Makaafi, Puyallup, sr.; Bo Warner, Curtis, jr.; Caleb Trent, Graham-Kapowsin, jr.; Cole Roth, Sumner, sr.; Jacob Hanigan, Bellarmine Prep, sr.; Mike Toa, Graham-Kapowsin, jr.; Nahshon Amosa, Emerald Ridge, jr.

LB — Cole Johnston, Bellarmine Prep, fr.; Ian Steffen, Bellarmine Prep, jr.; Parker Born, Gig Harbor, jr.; Nick Frohlich, Gig Harbor, sr.; Kaz Horner, Rogers, sr.; Jaiden Tapec, Puyallup, sr.; Chandler Pruitt, Emerald Ridge, sr.; Eric Buck, Sumner, jr.; Josh Hinkel, Penninsula, jr.; Layne Boies, Curtis, sr.; Lynden Tanoa, Curtis, soph.; Matthew Janicki, Curtis, jr.; Rob Rhyner, Emerald Ridge, jr.

DB — Angel Sanchez, Puyallup, sr.; Dean Mensonides, Rogers, sr.; Diego Garcia, Bellarmine Prep, sr.; Spencer Barnes, Rogers, jr.; Tristan Warner, Bellarmine Prep, jr.; Austin Michalke, Peninsula, jr.; Ben Hunter, Emerald Ridge, jr.; Billy Phinizy, Graham-Kapowsin, sr.; Cantrell Thomas, Emerald Ridge, jr.; Gio Kafentzis, Emerald Ridge, fr.; Christian Parrish, Gig Harbor, soph.; Ethan Williams, Gig Harbor, sr.; Jaedon Moody, Bethel, jr.; Jesse Sandretzky, Sumner, sr.; Krystopher Collins, Bethel, sr.; Myles Haywood, Graham-Kapowsin, jr.; Tristan Copeland, Sumner, sr.

3A SSC

Co-most valuable players: Kyler Ronquillo, Yelm, soph.; Alfredo Ramierez-Cortez, Olympia, sr.

Offensive most valuable player: Dontae Owens, River Ridge, sr.

Defensive co-most valuable players: Jack Olsen, Olympia, sr.; Ray Wright, Yelm, soph.

Co-linemen of the year: Dylan Jemtegaard, Yelm, sr.; Armani Tonuao, North Thurston, sr.

Staff of the year: Yelm

Special nomination: Cole Pulsipher, North Thurston, sr.

FIRST TEAM OFFENSE

RB — Darion Brown, River Ridge, sr.

RB — Sean Rohwedder, Yelm, sr.

WR — Kaden Moses, River Ridge, sr.

WR — Parker Fouts, Olympia, soph.

WR — Mitchell Armstrong, Capital, sr.

WR — Mason Juergens, Olympia, soph.

OL — Slade Edwards, Yelm, sr.

OL — Kollin Gifford, Yelm, jr.

OL — Lysander Moeolo, Timberline, sr.

OL — Joey Oliver, North Thurston, sr.

OL — Hunter Irish, Olympia, jr.

ATH — Gabe Downing, Olympia, soph.

FIRST TEAM DEFENSE

DL — Logan Platt, Yelm, jr.

DL — D.J. Togiola, Timberline, sr.

DL — Lysander Moelo, Timberline, sr.

DL — Mitchell Armstrong, Capital, sr.

LB — Cole Peterson, Olympia, sr.

LB — William Carreto, Yelm, soph.

LB — Cooper Cleveringa, Capital, jr.

LB — Trey Lahn, Capital, sr.

DB — Brian Cooper, Timberline, sr.

DB — Darius Wilson, River Ridge, sr.

DB — Deonte Burns, Capital, jr.

DB — Kenyatta McNeese, Olympia, soph.

SECOND TEAM OFFENSE

RB — Brayden Platt, Yelm, fr.

RB — Jake Kennedy, Capital, jr.

WR — Dontae Robinson, River Ridge, jr.

WR — Jevon Brown, Timberline, sr.

WR — Sean Brost, River Ridge, sr.

WR — Connor Johnson, Olympia, soph.

OL — Sam Scroggins, River Ridge, sr.

OL — Landon Barger, Yelm, fr.

OL — Bruce Price, North Thurston, jr.

OL — Dom Teftt, Olympia, sr.

OL — Cooper Carlson, Capital, jr.

ATH — Eli Hoffman, Capital, sr.

SECOND TEAM DEFENSE

DL — Marky Liburdi, Yelm, sr.

DL — Caiden Cockrell, Olympia, jr.

DL — Nate Millen, River Ridge, sr.

DL — Calvin Syverson, Olympia, sr.

LB — Elijah Iosefo, River Ridge, jr.

LB — Kaleb McNeely, Timberline, soph.

LB — Brayden Platt, Yelm, fr.

LB — Benny Mapu, River Ridge, sr.

DB — Adrian Tapia, North Thurston, soph.

DB — Aden Schaler, Yelm, soph.

DB — Jabari Ramos, Olympia, sr.

DB — Braeden Matthews, Olympia, sr.

HONORABLE MENTION

Capital — Cooper Carlson, jr.; Bryce Switzer, jr.

North Thurston — QB Ray Parker, soph.; RB Adrian Tapia, soph.; Nathan Hulett, sr.

Olympia — OL Jacob Sipe, sr.; Keoni Tuitelel, sr.; Caiden Cockrell, jr.

River Ridge — DL Jeremy Stalcup, sr.; DB Dorian Cotton, sr.; DB Zablon Lamp, sr.; RB Reese Lindsey, sr.; LB Johnny Mapu, soph.

Timberline — DB Cameron Hashimoto, soph.

Yelm — OL Josh Piland, sr.; WR Hunter Venable, jr.; LB Andres Escobedo, sr.

1B SEATAC

Offensive most valuable player: Bishop Budnek, Quilcene, jr.

Defensive most valuable player: Zach Budnek, Quilcene, sr.

Coach of the year: Phillip Bunkowske, Evergreen Lutheran

Sportsmanship: Muckleshoot Tribal

FIRST TEAM OFFENSE

QB — Jack Pittenger, Evergreen Lutheran, soph.

RB — Brock Stock, Evergreen Lutheran, jr.

RB — Dylan Tingley, Tacoma Baptist, sr.

WR — Ethan Hoefler, Evergreen Lutheran, sr.

WR — John “Jax” Starr, Muckleshoot Tribal, sr.

OL — Deakon Budnek, Quilcene, soph.

OL — Jalen Henderson, Tacoma Baptist, sr.

OL — Rolando Millan-Moses, Muckleshoot Tribal, sr.

FIRST TEAM DEFENSE

DL — Ashton Johnston, Quilcene, jr.

DL — Alex Oakland, Evergreen Lutheran, sr.

DL — Aaron Baker, Evergreen Lutheran, sr.

DL — Mac Werkhoven, Evergreen Lutheran, sr.

LB — Noah Tangen, Tacoma Baptist, sr.

LB — Cash Thacker, Quilcene, soph.

DB — Austin Hough, Quilcene, sr.

DB — Kevin Alejo, Quilcene, jr.

SECOND TEAM OFFENSE

QB — Jack Tangen, Tacoma Baptist, fr.

QB — Nathan Kieffer, Quilcene, jr.

OL — James Miller, Quilcene, soph.

OL — Isaiah Ruehle, Evergreen Lutheran, sr.

SECOND TEAM DEFENSE

DL — Antonio Fernandez-Morales, Rainier Christian, sr.

DL — Chase Guerrant, Rainier Christian, soph.

LB — Aron Ortiz, Muckleshoot Tribal, soph.

LB — Martin Reyes, Muckleshoot Tribal, soph.

LB — Noah Weaver, Tacoma Baptist, soph.

1B PAC 5

Most valuable player: RB/LB Jimmy Strange, Naselle, sr.

Coach of the year: Jeff Eaton, Naselle

Sportsmanship: Northwest Christian

FIRST TEAM OFFENSE

QB — Warren Wirkkala, Naselle, sr.

RB — Jimmy Strange, Naselle, sr.

RB — Joey Strange, Naselle, jr.

RB — Matteo Mendoza, Mossyrock, jr.

WR/TE — Jason Harman, Naselle, jr.

WR/TE — Gunner Mulligan, Mossyrock, jr.

WR/TE — Ryan Bellino, Mossyrock, sr.

OL — Daniel Holt, Naselle, sr.

OL — George Wilson, Naselle, jr.

OL — Adam Brooks, Northwest Christian, jr.

OL — Tryn Thompson, Mossyrock, sr.

K — Isaiah Martinez, Northwest Christian, fr.

FIRST TEAM DEFENSE

DL — Kainen Zavodsky, Mossyrock, jr.

DL — Aiden Freitas, Winlock, sr.

DL — Daniel Holt, Naselle, sr.

DL — Izaiah Mowitch, Taholah, sr.

LB — Jimmy Strange, Naselle, sr.

LB — Joey Strange, Naselle, jr.

LB — Sage Greison, Mossyrock, soph.

DB — Gunner Mulligan, Mossyrock, jr.

DB — Ryan Bellino, Mossyrock, sr.

DB — Jason Harman, Naselle, jr.

DB — Neal Patching, Winlock, jr.

HONORABLE MENTION

Mossyrock — QB Aiden Weist, sr.

Naselle — DL Warren Wirkkala, sr.

Northwest Christian — RB Ravi Babber, jr.

Taholah — RB/LB Jauvon James Juneau, sr.

Winlock — QB Payton Sickles, soph.