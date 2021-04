High school volleyball: Spring 2021 all-league teams in the South Sound

Graham Kapowsin’s Hailey Brockway celebrates a point during the first set. Graham-Kapowsin played Emerald Ridge in the 4A West Central District Final at Curtis High School in Tacoma, Wash., on Saturday, Nov. 16, 2019. Joshua.bessex@gmail.com

All-league volleyball teams in the South Sound for the 2021 spring season, as chosen by coaches.

Note: More leagues will be added as The News Tribune receives them.

4A SPSL

NORTH DIVISION

Co-most valuable players: S Chloe Yerex, Gig Harbor, sr.; OH Laney Lovrovich, Peninsula, sr.

Coaches of the Year: Melissa and Slade Klein, Gig Harbor

FIRST TEAM

OH — Ella Heckman, Gig Harbor, sr.

OH — Ella Ensign, Curtis, soph.

L — Riley Miller, Gig Harbor, sr.

L — Ilyssa Diga, Sumner, sr.

S — Lauren Wittmers, Peninsula, jr.

MB — Josephine Hampton, Peninsula, sr.

OH — Tommi Gallucci, Peninsula, jr.

SECOND TEAM

RS — Langley Griffin, Peninsula, soph.

DS — Rylee Grams, Sumner, sr.

MB — Kiki Mamea, Gig Habor, sr.

RS — Ally Davidson, Gig Harbor, sr.

S — Kelsey Richards, Curtis, soph.

OH — Keeley Santillan, Bellarmine Prep, jr.

L — Tatyana Tauese, Curtis, soph.

HONORABLE MENTION

OH — Anya Wild, Gig Harbor, jr.

S/MB — Lydia Ward, Gig Harbor, fr.

OH — Jadyn Kallenberger, Curtis, sr.

MB — Rudi Reyes, Curtis, jr.

S/MB — Deryn Cutright, Sumner, sr.

MB — Jordyn Manning, Sumner, sr.

OH — Ellie Strong, Sumner, jr.

OH — Sam Ford, Peninsula, jr.

OH — Ramsey Slack, Bellarmine Prep, soph.

SOUTH DIVISION

Co-most valuable players: OH Haley Brockway, Graham-Kapowsin, soph.; S Adele Holland, Puyallup, sr.

Coach of the year: Tony Batinovich, Puyallup

FIRST TEAM

L — Madi Brockway, Graham-Kapowsin, sr.

OH — Kiauna Mack, Rogers, jr.

OH — Alexa Caufield, Rogers, jr.

OH — Ivy Vindivich, Puyallup, soph.

L — Sophia Sheppard, Puyallup, soph.

RS — Makenna Jackson, Graham-Kapowsin, sr.

MB — Danielle Brown, Puyallup, fr.

SECOND TEAM

MB — Grace Peterson, Graham-Kapowsin, soph.

MB — Annika Anderson, Graham-Kapowsin, sr.

S — Roslyn Zentz, Rogers, jr.

L — Sadie Alsup, Rogers, sr.

OH — Sara Scavotto, Puyallup, sr.

MB — Megan Brucker, Puyallup, sr.

OH — Grace Wesenberg, Emerald Ridge, fr.

OH — Bailey Johnson, Emerald Ridge, soph.

HONORABLE MENTION

S — Alyvia Williamson, Bethel, sr.

L — Melony Bridgeman, Bethel, soph.

MB — Alazah Faumui, Bethel, jr.

DS — Sophie Greminger, Graham-Kapowsin, sr.

OH — Noel White, Graham-Kapowsin, soph.

S — Katarina Thelin, Graham-Kapowsin, sr.

MB — Aubrey Myers, Rogers, jr.

OH — Taylor Stilli, Emerald Ridge, jr.

S — Madison Brauner, Emerald Ridge, soph.

L — Anna Peskie, Emerald Ridge, jr.

DS — Bella Parque, Puyallup, sr.

RS — Rebecca Wilber, Puyallup, fr.

3A SSC

Capital — OH Devyn Oestreich, sr.; MH/D Madison Nichols, sr.; L Lexi McNeil, sr.; S/Opp Sydney Bronson, jr.

North Thurston — OH Brooke Parsons, jr.; S Calyne Schmidt, sr.; OH Addie Robertson, sr.; MB Sam Mueller, sr.

Olympia — S Adeline Denslow, sr.; RH/MB Ariana Wilson, sr.; L Taryn Wilson, jr.; OH Hannah Byers, fr.

Timberline — L Emma Wickett; OH Jenna Buckholt; MB Mady Smith

Yelm — L Molly Corak, jr.; OH Jaelynn Carrier, jr.; OH Natalie McLaughlin, sr.