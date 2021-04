High school girls soccer: Spring 2021 all-league teams in the South Sound

Puyallup High School junior midfield Callie Lowney, photographed here at Sparks Stadium on Monday, March 1, 2021, is one of the team’s top players. jon.manley@thenewstribune.com

All-league girls soccer teams in the South Sound for the 2021 spring season, as chosen by coaches.

Note: More leagues will be added as The News Tribune receives them.

4A SPSL

NORTH DIVISION

Offensive player of the year: M Payton Martinson, Sumner, jr.

Co-defensive players of the year: D Torie Reardon, Curtis, sr.; D Camryn Brown, Sumner, fr.

Coach of the year: Robi Turley, Sumner

FIRST TEAM

F — Sami Huber, Gig Harbor, soph.

F — Kennedy Cypher, Sumner, sr.

M — Payton Martinson, Sumner, jr.

M — Lily Paulson, Gig Harbor, jr.

M — Ella Hatteberg, Gig Harbor, jr.

M — Sinead Duffy, Peninsula, jr.

D — Camryn Brown, Sumner, fr.

D — Torie Reardon, Curtis, sr.

D — Anna Wetzel, Bellarmine Prep, soph.

D — Enya Niebergall, Curtis, fr.

D — Emma Pederson-Wilson, Sumner, sr.

GK — Kaitlyn Gresham, Sumner, fr.

SECOND TEAM

F — Grace Evalds, Bellarmine Prep, sr.

F — Janea Lewis, Peninsula, jr.

M — Kylie Leverett, Bellarmine Prep, jr.

M — Ashley Wright, Gig Harbor, jr.

M — Caitlin Laakso, Peninsula, jr.

M — Katie Riggins, Curtis, jr.

D — Addison Sebren, Peninsula, fr.

D — Addy Seher, Gig Habor, soph.

D — Madison Omstead, Gig Harbor, sr.

GK — Shelby Stordahl, Gig Harbor, jr.

HONORABLE MENTION

Bellarmine Prep — Acacia Judkins, Kendra Donley, Delaney Rettko

Curtis — Kaylee Bauml, Elke Moerkeseth

Gig Harbor — Alexa Thoms

Peninsula — Elisia Jensen, Kylie Seigal, Paige Broderick

Sumner — Rebecca Garrison, Julia Reitan, Karli Peterson

SOUTH DIVISION

Offensive player of the year: M Callie Lowney, Puyallup, jr

Defensive player of the year: D Isabella Hernandez, Graham-Kapowsin, sr.

Co-coaches of the year: Matt White, Puyallup; J.R. Farias, Rogers

FIRST TEAM

F — Halle Noel, Puyallup, sr.

F — Shana Larson, Graham-Kapowsin, soph.

M — Callie Lowney, Puyallup, jr.

M — Jessie Perry, Graham-Kapowsin, jr.

M — Karinna Tel, Rogers, jr.

M — Ally Beavers, Puyallup, jr.

D — Isabella Hernandez, Graham-Kapowsin, sr.

D — Sophia Dornan, Puyallup, sr.

D — Tatiana Scheidt, Rogers, soph.

D — Joanna Vanderwood, Graham-Kapowsin, sr.

GK — Ally Larkin, Puyallup, jr.

SECOND TEAM

F — Hannah Roppo, Rogers, jr.

F — Bella Boutwell, Emerald Ridge, sr.

F — Chloe Robertson, Puyallup, soph.

M — Ariel Hawkeye, Graham-Kapowsin, sr.

M — Taylor Nagler, Emerald Ridge, sr.

M — Kate Mokos, Bethel, sr.

M — Lexie Padilla, Emerald Ridge, soph.

D — Hailey Savage, Emerald Ridge, sr.

D — Mia Romero, Bethel, soph.

D — Jenna Stanley, Puyallup, jr.

D — Kylie Warchola, Emerald Ridge, sr.

HONORABLE MENTION

Bethel — Alexzandria Sweem, Molli Corbin, Julie McIssac, Emma Needham

Emerald Ridge — Grace Sullivan

Graham Kapowsin — Lucy Dysart, Taylor Toboloski

Puyallup — Brielle Huetten

3A SSC

FIRST TEAM

Capital — Kayden Perigo, Lindsay McGaughy, Sydni Stipic, Samantha Prigg

North Thurston — Cirena Adams

Olympia — Eva Wirth, Callie Barnett, Grace Wilhelm, Landrey McCann

River Ridge — Taylor Woodworth

Timberline — Destinee Robertson, Kambree Degan, Ashley Nguyen

Yelm — Jordyn Rabalais, Meridee Hill, Megan Thomas

SECOND TEAM

Capital — Caroline Penner, Kendall Hooper, Ella Thompson

North Thurston — Maddy Hanson

Olympia — Claire Fleckenstein, Katelyn Rigg, Emma Hayes

River Ridge — Caroline Henderson

Timberline — Kaitlyn Benavente, Celey Allsup

Yelm — Hailey McGuire, My’Kel Jones

1A EVERGREEN

Most valuable player: Brooke Streeter, Montesano, sr.

Offensive most valuable player: Brieanna Dell, Tenino, sr.

Defensive most valuable player: Paige Lisherness, Montesano, jr.

FIRST TEAM

F — Zoee Lisherness, Montesano, jr.

F — Sadie Carlyle, Hoquiam, sr.

M — Jaiden Morrison, Montesano, jr.

M — Jaiden King, Montesano, soph.

M — Megan Letts, Tenino, jr.

M — Grace Vestal, Tenino, jr.

D — Maddie Campbell, Montesano, jr.

D — Emma Salazar, Montesano, jr.

D — Andee Schaffran, Tenino, jr.

D — Alivia Hunter, Tenino, jr.

GK — Katie Burnett, Hoquiam, jr.

SECOND TEAM

F — Alyssa Perry, Hoquiam, sr.

F — Harlee Nelson, Elma, sr.

M — Janessa Sample, Elma, jr.

M — Eliza Sibbett, Elma, fr.

M — Vanna Prom, Montesano, soph.

M — Iris Campesino, Tenino, sr.

D — Emiley Elders, Hoquiam, sr.

D — Yazmin Lopez, Hoquiam, soph.

D — Kayla Feltus, Tenino, jr.

D — Diana Guzman, Elma, fr.

GK — Trinity Tafoya, Tenino, soph.