High school baseball: Spring 2021 all-league teams in the South Sound

All-league baseball teams in the South Sound for the 2021 spring season, as chosen by coaches.

Note: More leagues will be added as The News Tribune receives them.

3A PCL

Most valuable player: Noah Steele, Stadium

Most valuable pitcher: Marcel Mercado, Stadium

Coach of the year: Mike Olson, Bonney Lake

Sportsmanship: Mount Tahoma

FIRST TEAM

P — Elijah Haug, Wilson

P — Nic Lewandowski, Bonney Lake

P — Leyton Pfingston, Mount Tahoma

C — Joseph Gutierrez, Wilson

INF — Michael Doyal, Wilson (2B)

INF — Tristan Gatchet, Bonney Lake (3B)

INF — Aiden Balatbat, Lakes (SS)

INF — Cameron Duggan, Bonney Lake (SS)

INF — Paul Tii, Lakes (1B)

OF — Nick Yuen, Stadium

OF — Jedidiah Choi, Stadium

OF — Robinson Kelleher, Lakes

UTIL — Nolan Babauta, Spanaway Lake (SS)

DH — Blaine Newton, Wilson

SECOND TEAM

P — Mason Scarlett, Lakes

P — Brendan Lee, Stadium

P — Caden Best, Spanaway Lake

C — Justin Gonzalez, Lakes

C — Jesse Winkler, Stadium

INF — Alex Marion, Spanaway Lake (2B)

INF — Jacob Plemmons, Spanaway Lake (1B)

OF — Brennan Carbonell, Bonney Lake

OF — Kaelen Hoseth, Wilson

OF — Cash Hartness, Bonney Lake

UTIL — Von Wilson, Mount Tahoma

HONORABLE MENTION

Bonney Lake — Mitchell Arneson, Connor Hamry

Lincoln — Daniel Walker

Spanaway Lake — Cody Hodges, C.J. Miller

Wilson — Alex Joy, Caleb Wenz, Hayden Luhring, Jack Phillips

3A SSC

Co-most valuable players: Chris Rivera, Timberline, jr.; Kolby Kero, Capital, sr.

FIRST TEAM

P — Kayden Dawson, Capital, jr.

P — Tyler McLellan, Timberline, soph.

C — Kaleb McNeely, Timberline, soph.

INF — Chase Clark, North Thurston, sr.

INF — Cooper Schulz, Capital, sr.

INF — C.J. Beard, Timberline, sr.

INF — Zavien Brewer, River Ridge, sr.

OF — Chanz Doughty, River Ridge, jr.

OF — Owen Bryan, North Thurston, jr.

OF — Dylan Burnett, Yelm, sr.

OF — Mitchell Armstrong, Capital, sr.

SECOND TEAM

P — Jordan Ziegler, Capital, sr.

P — Ke’ane Naputi, River Ridge, jr.

C — Kollin Gifford, Yelm, jr.

INF — Brandon Larson, Timberline, sr.

INF — Tyler Zabolio, Capital, sr.

INF — Joaquin Velez-Fucal, North Thurston, soph.

OF — Aden Schaler, Yelm, soph.

OF — Calvin Curio, River Ridge, soph.

OF — Keanu Salva, North Thurston, jr.

HONORABLE MENTION

Capital — Jake Kennedy, jr.

River Ridge — Keland Naputi, fr.

Timberline — C/OF Ben Barker

Yelm — Kolby Hentry, soph.

2A SPSL

Co-most valuable players: A.J. Guerrero, Fife, sr.; Dylan Watts, Enumclaw, jr.

Coach of the year: Shane Nixon, Fife

Sportsmanship: Eatonville

FIRST TEAM

P — Drake Anderson, Enumclaw, jr.

P — Ethan Thomas, Enumclaw, jr.

P — Justin Lewis, Fife, sr.

P — Spencer Willhite, Fife, jr.

P — Tyson Campbell, White River, jr.

C — Zack Langdon, Orting, sr.

INF — Blain Hanly, Eatonville, jr.

INF — Cole Kaschmitter, Enumclaw, sr.

INF — Adam Kollar, Enumclaw, sr.

INF — Ethan Thomas, Enumclaw, jr.

INF — Chase Cretti, Fife, jr.

INF — Micah Bujacich, Steilacoom, fr.

INF — Chase Deitz, White River, jr.

INF — Mason Persons, White River, sr.

OF — Kaden Loop, Enumclaw, sr.

OF — Kyle Henington, Fife, sr.

OF — Torrey Bannan, Orting, sr.

OF — Tate Hall, Orting, jr.

OF — Aidan Marsh, Orting, sr.

OF — Logan Brady, Steilacoom, sr.

UTIL/DH — Elias Viera, Franklin Pierce, jr.

SECOND TEAM

P — Aiden Graham, Fife, soph.

P — Connor Nixon, Fife, jr.

P — Eli Sullenger, Orting, jr.

P — Colin Craker, Steilacoom, sr.

P — Jackson Flanigan, White River, sr.

C — Hunter Fray, White River, sr.

INF — Ashton Meyer, Eatonville, jr.

INF — Justin Lewis, Fife, sr.

INF — Carter Thomas, Orting, sr.

OF — Emmit Otero, Enumclaw, soph.

OF — Judah Copeland, Fife, jr.

OF — Ricky Reyes, Fife, jr.

OF — Hayden Hall, Franklin Pierce, jr.

OF — Andrew Early, Steilacoom, jr.

OF — Titan Seibert, White River, fr.

HONORABLE MENTION

Eatonville — Payton Hanly, fr.; Riley Storm, fr.

Enumclaw — Jeb English, soph.

Fife — Austin Newell, sr.; Jaiden Orchard, Fife

Foss — Austin Forstein, sr.

Franklin Pierce — Dallas Boler, soph.; Kai Estep, sr.; Will Hutchens, soph.; Dillon King, sr.

Steilacoom — Caleb Bujacich, jr.; Derik Perez, jr.; Reese Widman, soph.

Washington — Austin Teague, sr.

White River — Logan Keller, jr.