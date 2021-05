High school softball: Spring 2021 all-league teams in the South Sound

W.F. West starter Kamy Dacus throws a pitch during a game against Centralia on Friday, April 9, 2021 in Chehalis, Wash. The Chronicle

All-league softball teams in the South Sound for the 2021 spring season, as chosen by coaches.

Note: More leagues will be added as The News Tribune receives them.

2A EvCo

Pitcher of the year: Kamy Dacus, W.F. West, jr.

Offensive most valuable player: Taylor Martinez, Tumwater, jr.

Coaching staff of the year: Caty Lieseke, W.F. West

FIRST TEAM

Brielle Etter, W.F. West, soph.

Zoey Theophious, Black Hills, soph.

Kamryn Hyland, Shelton, sr.

Ella Orr, Centralia, jr.

Aili Scott, Aberdeen, soph.

Jaylen Latchaw, Tumwater, jr.

Alisha Anderson, W.F. West, sr.

Ashley Brascher, Tumwater, sr.

Kaitlyn Smith, Aberdeen, sr.

Ally Baumgart, Shelton, soph.

Danyka Squire, Shelton, soph.

SECOND TEAM

Callie Crawford, Rochester, jr.

Faith Kennedy, Rochester, sr.

Scout Abbott, Tumwater, jr.

Saige Brindle, W.F. West, soph.

Laynie Yackovich, Aberdeen, fr.

Jadyn Hawley, Centralia, jr.

Hailey Wilson, Aberdeen, jr.

Staysha Fluetsch, Rochester, fr.

Emmi Clarke, Tumwater, sr.

Elena Jones, Black Hills, jr.

HONORABLE MENTION

Aberdeen — Brooklyn Lecompte, sr.; Logan Glanz, sr.; Merryn Bruner, jr.; Emma Siano, jr.

Black Hills — Madison Parker, jr.; Alexa Robles, jr.

Centralia — Gracie Schofield, fr.; Lauren Wasson, fr.

Rochester — Jessa Lenzi, soph.; Kiyah Kennedy, sr.

Tumwater — Danika Schock, sr.

W.F. West — Savannah Hawkins, soph.